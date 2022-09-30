ВОЙНА В Украине Литва передаст Украине самое современное зимнее обмундирование для ВСУ

2022-09-30 10:27

Министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва передаст Украине не только военную технику, но и зимнее обмундирование для ВСУ на сумму около €2 млн. Ранее зимнюю экипировку Литва уже обеспечила для пятисот украинских воинов. Об этом пишет Delfy.

"В ближайшие месяцы у литовских предприятий будет закуплено и передано украинским военным зимнее обмундирование на несколько миллионов евро, то есть около 25 тысяч украинских военных будут обеспечены зимней экипировкой", - сказал Анушаускас во время выступления в Сейме.

Он также напомнил о переданных Украине Литвой гаубиц калибра 105 мм и бронетехники М113 и сообщил, что в Литве экипированы 500 украинских военнослужащих, а с октября литовские инструкторы примут участие в учебной миссии в Великобритании.

"Сейчас поддержка Литвы вооружениями и другой военной техникой составляет около 209 млн евро. Поддержка Украине продолжается, она действительно значительна, подчеркну только, что это не соревнование между странами по поводу поддержки, мы даем то, что можем дать, Украина просит то, что ей нужно", - сказал глава Минобороны.

Министр также сообщил парламентариям, что после объявления рашистами на прошлой неделе частичной мобилизации уровень угрозы для Литвы не возрос, но страна отреагировала повышением уровня боеготовности Сил быстрого реагирования.