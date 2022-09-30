ВОЙНА В Украине Рф пошла на самое масштабное в истории сокращение сил у границ с Литвой, Эстонией и Латвией

2022-09-30 12:29

Оркостан отвел от своих границ со странами НАТО – Литвой, Эстонией и Латвией, а также кандидатом на членство в Альянсе Финляндией около 80% находившихся там войск. Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники среди западных военных.

Указано, что сейчас в районе Кенингсберга и балтийского региона находятся не более 6 тысяч человек из состава сухопутных войск рашистов, в то время как ранее их насчитывалось не менее 30 тысяч. Войска были направлены в Украину, чтобы восполнить тяжелые потери. Это самое масштабное сокращение сил на этом участке за последние семь месяцев, говорится в материале.

Это число вскоре может измениться в результате объявленной в России мобилизации, но призванные на службу резервисты, вероятно, будут плохо обучены и снаряжены, пишет издание.

"Передислокация из этого региона за последние семь месяцев была очень значительной, – сказал изданию неназванный военный чиновник одной из скандинавских стран. – Россия многие десятилетия держала около нас сухопутную группировку, которая сейчас практически испарилась".

"Сегодня российская угроза Балтии не та, что была год назад, поскольку армия РФ в очень значительной степени потеряла боеспособность, – сказал изданию Джим Таунсенд из американского аналитического центра Center for a New American Security. – Но небольшие страны Балтии не могут себе позволить расслабиться".