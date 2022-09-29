ВОЙНА В Украине В Украине упростят выезд ребенка за границу: что изменится

2022-09-29 18:30

 

Комитет цифровой трансформации поддержал законопроект, который даст родителям возможность оформлять через приложение "Дія" временное разрешение на выезд из Украины ребенка до 16 лет. Ранее в приложении также появилась возможность открыть карточку monobank.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

Отмечается, что благодаря нововведению, родители смогут оформить согласие на временный выезд ребенка за границу в "Дії" бесплатно, за несколько кликов и без участия нотариуса. А также без бюрократии и очередей.

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Такая возможность особенно актуальна в сегодняшних реалиях российской агрессии против Украины, когда многим родителям, спасая от войны, приходится спешно вывозить детей за границу.

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