ВОЙНА В Украине В Украине упростят выезд ребенка за границу: что изменится

2022-09-29 18:30

Комитет цифровой трансформации поддержал законопроект, который даст родителям возможность оформлять через приложение "Дія" временное разрешение на выезд из Украины ребенка до 16 лет. Ранее в приложении также появилась возможность открыть карточку monobank.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.

Отмечается, что благодаря нововведению, родители смогут оформить согласие на временный выезд ребенка за границу в "Дії" бесплатно, за несколько кликов и без участия нотариуса. А также без бюрократии и очередей.

Читайте также: Выйти замуж без бумажного паспорта: как это сделать в "Дії" в четыре шага

Такая возможность особенно актуальна в сегодняшних реалиях российской агрессии против Украины, когда многим родителям, спасая от войны, приходится спешно вывозить детей за границу.