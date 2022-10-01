Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с силовиками и военными обеспечение войска и план дальнейшей деоккупации Украины.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.
Отмечается, что участники заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия, и рассмотрели план дальнейшего освобождения украинских земель от оккупантов.
Также отдельно присутствующие проанализировали вероятные действия противника в ближайшее время.
Кроме того, члены ставки рассмотрели вопросы обеспечения вооружением и боеприпасами сил обороны и их распределение по группировкам, которые находятся на самых сложных участках фронта.
"Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина", - подчеркнул президент.