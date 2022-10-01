ВОЙНА В Украине Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: что обсуждали

2022-10-01 09:00

 

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с силовиками и военными обеспечение войска и план дальнейшей деоккупации Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

Отмечается, что участники заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия, и рассмотрели план дальнейшего освобождения украинских земель от оккупантов.

Также отдельно присутствующие проанализировали вероятные действия противника в ближайшее время.

Кроме того, члены ставки рассмотрели вопросы обеспечения вооружением и боеприпасами сил обороны и их распределение по группировкам, которые находятся на самых сложных участках фронта.

"Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина", - подчеркнул президент.

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