ВОЙНА В Украине Заявка Украины по НАТО стала неожиданностью для администрации Байдена - Politico

2022-10-01 20:00

 

Заявление Украины об ускоренном вступлении в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с внутренними обсуждениями, пишет "Европейская правда".

Издание не приводит прямых цитат источников, от которых оно получила эту информацию. В то же время оно приводит комментарий спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая избежала прямого ответа на вопрос, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО.

"Мы очень привержены демократии в Украине. Давайте выигрываем эту войну. Но я была бы за то, чтобы они имели гарантию безопасности", - сказала Пелоси.

Демократ Майк Квигли выразил поддержку заявке Украины.

"Борьба Украины - это причина, почему мы вообще создали НАТО. После Второй мировой войны мы признали, что авторитарному режиму нельзя позволить уничтожить демократическую страну. Я думаю, что мы должны это поддержать", - сказал Квигли.

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.

 

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