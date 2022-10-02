Министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона сообщила, что заявка Украины на вступление в НАТО уже на пути в Брюссель.
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Заявка Украины об ускоренном вступлении в НАТО уже в ближайшее время поступит в штаб-квартиру Альянса, которая находится в Брюсселе.
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"Обращение уже на пути в Брюссель, все оформлено, оно уже в ближайшее время поступит в штаб-квартиру и странам-союзникам", - заявила министр.
Напомним
30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки об ускоренном вступлении в НАТО.