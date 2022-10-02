ВОЙНА В Украине Кулеба обсудил со Столтенбергом заявку Украины на членство в НАТО

2022-10-02 20:00

 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявку Украины на членство в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

"В контексте диалога генерального секретаря НАТО с президентом Владимиром Зеленским, я провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом, чтобы подробно проинформировать его о заявке Украины на членство. Мы договорились поддерживать связь по этому вопросу и обсудили дальнейшие практические шаги НАТО по поддержке Украины в противодействии российской агрессии", - рассказал Кулеба.

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