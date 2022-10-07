ВОЙНА В Украине Великобритания будет поддерживать Украину в войне против роССии до тех пор, пока...

2022-10-07 10:27

Великобритания будет поддерживать Украину в войне против роССии "до тех пор, пока эта война не будет выиграна". Об заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, пишет Skynews.

При этом, он заверил, что украинцы могут расчитывать на поддержку Королевства до полного восстановления ​​территориальной целостности нашей страны.

"Великобритания будет поддерживать украинцев в войне против россии до тех пор, пока эта война не будет выиграна, пока не будет восстановлена их территориальная целостность. Мы будем поддерживать их до тех пор, пока последний российский танк не утащит последний украинский трактор", - отметил Клеверли.

Он также отметил, что всем партнерам Украины нужно обладать стратегической выносливостью, чтобы довести дело до победы.

"Если вы слушаете это выступление, господин Путин или господин Лавров, позвольте мне прояснить: мы никогда не признаем аннексию Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма", - добавил глава МИД.

Великобритания с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поддерживает нашу страну.

Ранее премьер Британии Лиз Трасс заявила, что британское правительство "никогда не признает Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области ничем иным, кроме как территорией Украины".