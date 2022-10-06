ВОЙНА В Украине Жителей Запорожья предупредили о высокой вероятности повторного ракетного удара

2022-10-06 11:34

В Запорожской ОВА не исключают, что враг повторно может бить по региону, просят не игнорировать воздушную тревогу.
Есть вероятность повторных ракетных ударов россиян по Запорожью.

Об этом глава ОВА Александр Старух написал в Telegram.

Он попросил жителей области соблюдать правила безопасности и во время воздушных тревог находиться в укрытиях.

Напомним, ранним утром 6 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, разрушив многоэтажные дома. Погибли две женщины, но еще пять людей могут находится под завалами.

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