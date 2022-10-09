ВОЙНА В Украине Бегите или сдавайтесь: после взрывов в Крыму Зеленский призвал роССиян сложить оружие

2022-10-09 12:30

 

Любых других вариантов, на которые оккупанты могли бы надеяться, мы им не оставим, подчеркнул президент.

После взрывов на Крымском мосту, соединяющем полуостров с территорией России, президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал россиян сдаваться. 

Об этом шла речь в его видеообращении. 

"Если оккупанты убегут, пока есть такая возможность, это будет лучший вариант для них. Если их заставляют остаться – любой оккупант может найти способ сдаться в украинский плен. Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда придерживается всех международных норм, всех конвенций. Любых других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим", – сказал он.

 

 

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