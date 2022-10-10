ВОЙНА В Украине Удары по Украине наносились из акваторий Каспийского моря, выпущены 83 ракеты – Генштаб

2022-10-10 16:30

 

В Генштабе ВСУ поделились информацией касательно массированного террора мирных городов Украины, который Россия начала утром 10 октября. Удары по территории нашей страны наносились из акваторий Каспийского моря и Нижнего Новгорода. На текущий момент было выпущено 83 ракеты.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале заместителя министра обороны Анны Маляр. Она сослалась на официальные данные от Генштаба.

"Сегодня в период с 06:20 до 11:15 Российской Федерацией были нанесены ракетные и ракетно-авиационные удары по территории Украины из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода по городам Киев, Львов, Прилуки, Хмельницкий, Днепр, Нежин, Житомир, Харьков", — написала Маляр.

По состоянию на 11:34 10 октября рашисты выпустили 83 ракеты. Из них 43 сбили украинские силы противовоздушной обороны. Оккупанты также задействовали 17 дронов-камикадзе типа Shahed 136, которые выпустили с территории временно захваченного Крыма и Беларуси. Три БПЛА сбили в Одесской области, о чем сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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