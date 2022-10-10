ВОЙНА В Украине Утренний обстрел Киева: 5 погибших и 47 пострадавших, - ГСЧ

2022-10-10 13:30

 

По состоянию на 12 часов известно о пяти погибших и 47 пострадавших в результате российских ракетных обстрелов Киева.

Об этом сообщила в эфире телемарафона пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

"Сегодня спасатели работали на шести точках, куда попали вражеские ракеты. В результате массированной атаки, по предварительной информации, погибли пять человек и сорок семь пострадавших. Также двенадцать человек спасли и двадцать четыре человека спасатели эвакуировали из поврежденных домов", – сказала она. .

Пока спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому не исключено, что количество пострадавших может расти, добавила она.

Ранее была информация о восьми погибших в Киеве от ракетного удара.

Всего в понедельник, 10 октября, россия выпустила по Украине уже 83 ракеты, из них 43 уничтожены силами украинского ПВО.

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