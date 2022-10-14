ВОЙНА В Украине СБУ предупреждает украинцев о недопустимости публикации видео «прилетов» и их последствий

2022-10-14 18:28

Спецслужба в своем тг-канале опубликовала рассказ одного из украинцев, который опубликовал в соцсетях видео последствий «прилета», которое потом использовали российские СМИ.

СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, ранее СБУ призвала украинцев сохранять спокойствие и не поддаваться информационным провокациям.

"Паника и дестабилизация играют на пользу только врагам, а не Украине. Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков. И не забывать – сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину. Нашу свободу, независимость и достоинство", – сказано в сообщении.

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документ Украинцам с 20 октября начнут выплачивать новое пособие: кто сможет получить 2200 грн и как подать заявку 2022-10-14 16:31
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