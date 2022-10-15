ВОЙНА В Украине "Наша разведка работает безупречно": Данилов рассказал, сколько ракет осталось в роССии

2022-10-15 10:00

В России осталось менее 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день вторжения ее войск в Украину, 24 февраля. Украинская разведка хорошо отслеживает ситуацию с остатками ракетного арсенала страны-агрессора.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Во время интервью "Радио НВ" 13 октября его спросили о количестве ракет в РФ и близко ли то время, когда оккупанты не смогут ими пользоваться.

"Это время уже приближается. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных, которые нам несут наибольшие хлопоты", – ответил он.

Данилов говорит, что ракет советского образца, таких как зенитные С-300, в РФ "еще немного есть". Однако их гораздо меньше, чем было с самого начала вторжения.

По его словам, страна-террорист, агрессор Россия с каждым днем становится все слабее. Украинская разведка отслеживает все эти вещи.

"Я не имею права называть абсолютные цифры, которые вы хотели бы от меня услышать. Но если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля", – добавил Данилов.

Отметим: высокоточные управляемые ракеты оснащены системами, позволяющими изменять траекторию полета после запуска и поражать определенные цели с больших расстояний и с большой точностью. По целям в Украине российские оккупанты неоднократно применяли крылатые ракеты Х-101 и Х-55, запускаемые из самолетов, в том числе бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Кроме того, РФ выпустила по Украине ряд баллистических ракет наземного базирования, в том числе "Точка-У" и "Искандер-М". Также враг часто использует крылатые ракеты "Калибр", выпускаемые с военных кораблей в Черном море.

Военный эксперт Павел Лузин указал, что Россия несколько месяцев собирала 83 крылатые ракеты для массированного удара по Украине 10 октября. По его словам, запасов такого вооружения у Кремля больше нет.