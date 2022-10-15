ВОЙНА В Украине Власти рф поручили отремонтировать Крымский мост не позднее июля 2023 года

2022-10-15 17:00

Российские власти поручили отремонтировать Крымский мост не позднее 1 июля 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Пропагандистское издание также опубликовало соответствующее распоряжение правительства, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Отмечается, что восстановление Крымского моста после взрыва было поручено компании «Нижнеангарсктрансстрой». Компания будет единственным подрядчиком, контракты на выполнение ремонтных работ будут заключены на срок до 1 июля 2023 года.

Напомним, в результате взрыва утром 8 октября построенный российскими оккупантами Крымский мост, ведущий из России к аннексированному украинскому полуострову Крым, был серьезно поврежден. Впоследствии россияне заявили, что мост якобы взорвали с помощью начиненного взрывчаткой грузовика, который сдетонировал именно в тот момент, когда его железнодорожной частью ехали цистерны с топливом, что повлекло еще больший взрыв.