ВОЙНА В Украине За ночь силы ПВО Украины уничтожили 37 иранских беспилотников Shahed-136

2022-10-17 11:33

Утром украинские силы ПВО уничтожили 11 вражеских дронов Shahed-136. В общей сложности с вечера 16 октября сбиты 37 российских беспилотников и три крылатые ракеты, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"В зоне ответственности Воздушного командования Центр, а это северные и центральные регионы страны, зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией уничтожены девять дронов-камикадзе Shahed-136. Также есть данные о боевой работе противовоздушной обороны Сухопутных войск на этом направлении - уничтожены по меньшей мере два "шахеда", - уточнили военные.



По уточненной информации, все атаки беспилотников по Киеву осуществлялись с южного направления.



Ранее сообщалось, что ночью в понедельник на южном направлении были сбиты 15 БПЛА, а также три крылатые ракеты на востоке страны.