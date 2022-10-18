ВОЙНА В Украине Ночь бавовны: Армия Украины ликвидировала десятки складов, опорных пунктов и укрепленных позиций врага

2022-10-18 11:33

В течение минувших суток Вооруженные силы Украины отразили вражеские атаки в районах шести населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области; Бахмутское, Иванград, Клещеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара.

"Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 3 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 крылатые ракеты", - отметили в Генштабе.

Тем временем ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекты ПВО и артиллерии, один склад боеприпасов и другие военные цели противника.

В свою очередь войска оркостана за прошедшие сутки нанесли 10 ракетных и 58 авиационных ударов, совершили до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 35 населенных пунктов. В частности, Киева и области, Одесской, Николаевской областей; Белогоровка, Терны, Красногоровка и Марьинка Донецкой области; Новая Каменка и Белогорка Херсонской области. Для этого противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, задействовано 43 беспилотных летательных аппарата иранского производства Shahed -136, 38 из которых сбиты украинскими воинами.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БпЛА Shahed -136 с территории Республики Беларусь.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда и Дмитровка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Хатнее, Старица и Стрелечья;
  • на Купянском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестовое, Гряниковка, Двуречная, Котляровка, Серебрянка и Стельмаховка;
  • на Лиманском направлении - из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Надежда, Новоегоровка и Терны. Здесь враг использовал и ударные БпЛА;
  • на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник наносил огневое поражение из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них - Белогорье, Богоявленка, Угледар, Малиновка, Орехов и Шевченко;
  • на Южнобугском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру. Огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки противник совершил более 30 вылетов БПЛА.
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