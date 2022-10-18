ВОЙНА В Украине В Херсонской области замечено 20 иранских инструкторов, - Центр нацсопротивления

2022-10-18 19:00

 

По данным украинского подполья, на территории временно оккупированной Херсонской области в общей сложности замечено до 20 инструкторов из Ирана.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления при Силах специальных операций Вооруженных сил Украины в Telegram.

Также иранцы помогают запускать дроны-камикадзе Shahed-136 из Крыма. В частности, инструкторы находятся на полигоне Чауда, военном аэродроме Кировского и вблизи мыса Тарханкут.

Перевозят дроны на автомобилях КамАЗ или УРАЛ. Возможно также использование гражданского транспорта, грузовых автомобилей для перевозки морских контейнеров", - говорится в сообщении.

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