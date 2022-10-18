По данным украинского подполья, на территории временно оккупированной Херсонской области в общей сложности замечено до 20 инструкторов из Ирана.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления при Силах специальных операций Вооруженных сил Украины в Telegram.
Также иранцы помогают запускать дроны-камикадзе Shahed-136 из Крыма. В частности, инструкторы находятся на полигоне Чауда, военном аэродроме Кировского и вблизи мыса Тарханкут.
Перевозят дроны на автомобилях КамАЗ или УРАЛ. Возможно также использование гражданского транспорта, грузовых автомобилей для перевозки морских контейнеров", - говорится в сообщении.