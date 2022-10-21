ВОЙНА В Украине Пропаганда рф уже готовит оправдания потери Херсона и полного отступления на Юге Украины, - ISW

2022-10-21 17:32

Пропагандисты оркостана уже начали создавать информационные условия для оправдания потери Херсона и полного отступления оккупантов с правого берега Днепра. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявление командующего войсками эрефии в Украине суровикина о том, что руководство страны-агрессора должно принять "тяжелые решения" в отношении Херсонской области и объявленную гауляйтером владимиром сосальдо "эвакуацию".

"Заявления суровикина и сосальдо, вероятно, попытка создать информационные условия для полного отступления россии за Днепр, что передаст (таким образом - ред.) город Херсон и другие значительные территории Херсонской области украинским защитникам, которые ведут контрнаступательные действия на юге", - сказано в отчете.

Кроме того, аналитики отметили, что захватчики также создают информационные условия для атаки на Каховскую ГЭС, которую они могут приписывать ВСУ.

"Рашисты могут считать, что прорыв дамбы мог бы прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение украинских сил через реку", - считают в ISW.