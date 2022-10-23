ВОЙНА В Украине Подрыв Каховской ГЭС вызовет цунами: ученый озвучил прогноз

2022-10-23 17:00

Если страна-террорист Россия подорвет Каховскую ГЭС, это вызовет катастрофические последствия наподобие последствий цунами. Множество населенных пунктов, находящихся вблизи плотины, а также город Херсон будут затоплены.

Такое мнение высказал российский ученый-гидрогеолог, оппозиционный политик Юрий Медовар. "Я считаю, что это страшнее, чем тактическое ядерное оружие, я даже представить такого не могу", – заявил он.

По оценкам гидрогеолога, объем воды, находящейся в Каховском водохранилище, огромен. Его высвобождение приведет к катастрофическим последствиям.

"Глубина плотины 30 метров, длина порядка 4 километров. Представьте, какой объем воды находится в этом водохранилище. Будет волна высотой с десятиэтажный дом, как цунами", – сказал он.

Это очень серьезная проблема, потому что все, что находится ниже плотины, может быть смыто, в частности, затопит и город Херсон. Больше всего пострадают те населенные пункты, которые находятся рядом с плотиной", – предупредил Медовар.

Он добавил, что от подобного теракта пострадает и временно оккупированный Крым, поскольку Северо-крымский канал снабжался водой именно из Каховского водохранилища. "Северо-крымский канал функционировал с подачи воды из Каховского водохранилища. В Крыму будут большие проблемы", – заявил гидрогеолог.

Отвечая на вопрос, пойдет ли глава Кремля Владимир Путин на такой шаг, оппозиционер заметил: "На что пойдет или не пойдет наш президент, я не знаю, и никто не знает. Никто не знает, с какой ноги он встанет. Но на самом деле это экологическая катастрофа. Я не помню, чтобы что-то подобное где-либо происходило".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. По оценкам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, подрыв ГЭС приведет к многочисленным человеческим жертвам. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил подобный теракт с применением оружия массового поражения.