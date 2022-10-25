ВОЙНА В Украине Напередодні зими українці отримають по 13 тисяч від ООН - як подати заявку на допомогу

2022-10-25 13:35

У найбильш незахищених категорій населення є можливість отримати 13200 гривень на кожного члена родини. Такі виплати від ООН зможуть отримати відразу за кілька місяців.

Усі, хто підпадає під умови програми та планує подавати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН у пунктах збору даних БФ "Право на захист", отримають виплати за 6 місяців.

Подавати заявки на допомогу необхідно у пунктах збору даних, які розташовані у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.