ВОЙНА В Украине Британская разведка: Украина все лучше сбивает иранские "Шахеды"

2022-10-25 16:00

 

Британская разведка сообщает, что украинские силы противовоздушной обороны все успешнее сбивают дроны-камикадзе "Шахед" иранского производства, которыми Россия начала компенсировать нехватку собственных ракет.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 24 октября.

Отмечается, что Россия продолжает использовать иранские БПЛА по целям на всей территории Украины, а Украина все успешнее борется с "Шахедами-136". Официально утверждают, что обезвредить удается до 85% всех запущенных дронов-камикадзе.

"Эти беспилотники медленные, шумные и летают на низкой высоте, поэтому отдельный аппарат - легкая цель для обычных средств ПВО. Россия, вероятно, задействовала большое количество иранских "Шахедов" для того, чтобы пробиваться через все более эффективную противовоздушную оборону Украины, используя их как замену высокоточным ракетам большой дальности собственного производства, которых становится все меньше", - отмечают в обзоре.

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