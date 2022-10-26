ВОЙНА В Украине Шмыгаль оценил работу германских систем ПВО IRIS-T: сбивают девять из десяти ракет

2022-10-26 19:00

 

Первая немецкая установка ПВО прекрасно показывает себя на поле боя. Уже в ближайшее время количество таких систем должно возрасти.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о результатах работы первой немецкой системы ПВО IRIS-T. По его словам, противовоздушная установка благодаря профессионализму украинских военных сбивает девять из десяти ракет.

Об этом Шмыгаль рассказал 25 октября на пресс-конференции во время Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины.

"Немецкое оружие прекрасно себя показывает на поле боя, оно защищает нашу жизнь, нашу инфраструктуру и прекрасно работает. Девять из десяти ракет система IRIS-T смогла обезвредить", — сказал премьер.

Напомним, 12 октября стало известно, что Германия уже передала Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM. Эту информацию подтвердил министр обороны Алексей Резников.

Впоследствии спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат положительно оценил работу немецкого ПВО. В частности, установка хорошо показала себя во время последних массированных ракетных обстрелов Россией.

Кроме того, удачную работу германских систем ПВО отметил и президент Украины Владимир Зеленский.

Впоследствии стало известно, что Германия в ближайшее время передаст Украине еще три системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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