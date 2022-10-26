ВОЙНА В Украине Резников назвал цель дезинформации роССии о "грязной бомбе"

2022-10-26 17:30

 

Министр обороны Алексей Резников заявил о том, что обвинения России о подготовке Украиной применения "грязной бомбы" является частью нового этапа кампанию по дезинформации цивилизованного мира.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Они пытаются таким образом заблокировать предоставление пакетов любой помощи Украине. Они также стремятся создать очередной повод для использования уже с их стороны какой-либо ядерной угрозы", - заявил Резников.

Первые вбросы о "грязной бомбе" начали появляться еще 23 октября. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и заявил, что Украина собирается использовать это оружие, а его разработка якобы уже находится на финальной стадии.

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