ВОЙНА В Украине Казарма с оккупантами уничтожена на Сватовщине, - Гайдай

2022-10-28 18:00

 

В Сватовском районе Луганской области уничтожена казарма и около 60 российских оккупантов.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграме.

"На Сватовщине уничтожена казарма с оккупантами… По результатам огневого поражения противника в районах населенных пунктов Коржово (это бывшая Петровка на Сватовщине) потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них – офицеры.

Кроме того, в Голубовку в течение 24-25 октября доставлено около 100 раненых военнослужащих противника. Для спасения из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад", - говорится в сообщении.

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