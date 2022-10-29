ВОЙНА В Украине Все идет по плану: оккупанты Херсонской области сбежали на левый берег Днепра

2022-10-29 10:00

 

Оккупационные власти Херсонской области перенесли «администрацию» на левый берег, сообщил так называемый «замглавы Херсонской ОГА» Кирилл Стремоусов.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются», — сказал «замглавы» оккупационной «администрации» Херсонской области.

Он сказал, что «не прекращается снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты».

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