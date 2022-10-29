ВОЙНА В Украине В Украину идет воздух из Атлантики: синоптик рассказал, что будет с погодой

2022-10-29 17:00

 

В Украину идет воздух из Атлантики, благодаря чему до конца месяца ожидается теплая погода с небольшими дождями.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"Благодаря устойчивой зональном циркуляции, в Украину поступают новые и новые порции теплого и влажного воздуха атлантического происхождения. Температурный фон в последние числа октября окажется на 4-6 °С выше климатической нормы", - говорит синоптик.

Так, по его данным, наиболее высокие показатели ожидаются в южной и западной частях страны.

Слабовыраженные атмосферные фронты в субботу и воскресенье принесут в Украину небольшие кратковременные дожди.

"Вероятны также местами утренние и ночные туманы. Таким образом, сохранится классический осенний характер погоды", - резюмировал синоптик.
Погода на выходных, 29-30 октября

В ближайшие выходные в Украине ожидается потепление. Так, в субботу на западе страны температура поднимется до +17°...+21°. Из-за этого будут наблюдаться температурные контрасты, потому что на востоке сохранится прохладная погода, до +11°...+13°.

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