ВОЙНА В Украине Киев переходит к экстренным ограничениям электричества: что будет с графиками

2022-10-29 09:00

В Киеве возник дефицит мощности в размере 30% потребления, поэтому в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения электричества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК.

"Энергосистема страны получила новые повреждения. В результате этого в Киеве возник дефицит мощности в размере 30% потребления", - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, НЭК "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения.

"Пока графики аварийных отключений, которые составлены накануне, не актуальны. К сожалению, в ближайшие дни будут применены более жесткие и длительные отключения", - сообщают в ДТЭК.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба также заявил, что необходимо подготовиться к экстренным отключениям электроэнергии на неопределенный срок. В настоящее время ведется работа по более удобным графикам, которые будут учитывать текущее состояние энергосистемы.

Напомним, что если не будет форс-мажорных обстоятельств, проблемы с электроэнергией в Киеве планируется устранить через две-три недели.

В результате атаки россиян по энергетической инфраструктуре Киевской области, в регионе наблюдается резкое ухудшение ситуации с энергоснабжением.

Позже стало известно, что российские войска, применив иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", совершили более шести атак на Киевскую область . Кроме того, в полиции показали фотографии обломков беспилотников, ударивших по одному из районов области.

Вчера почти миллионжителей Киева оказались без электричества.