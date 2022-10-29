ВОЙНА В Украине Ракетная угроза: в россии заканчиваются «Искандеры», но есть запасы С-300

2022-10-29 22:00

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в россии истощаются запасы баллистических ракеты для ОТРК «Искандер», поэтому оккупанты используют их значительно реже. Однако есть запасы ракет Х-22, а С-300 могут быть тысячи.

Об этом Юрий Игнат сообщил на брифинге медиа-группы «Укринформ».

Игнат отметил, что на фоне дефицита баллистических ракет, выручить россию может только один поставщик вооружений — Иран.

«Ракет мало. Их больше нигде не взять, кроме Ирана. Еще Северная Корея у них союзник. Ракеты «Искандер» у противника в очень серьезном дефиците. Неприкосновенный запас они уже исчерпывают, исчерпали собственно. Поэтому баллистические ракеты они просят у Ирана», — подчеркнул Игнат.

В связи с недостатком этих ракет, оккупанты бьют «Искандерами» только по критической инфраструктуре.

Но у российских войск в большом количестве есть ракеты Х-22 и С-300.

По словам Юрия Игната, количество ракет С-300 может измеряться в тысячах.