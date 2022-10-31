ВОЙНА В Украине ВСУ за сутки ликвидировали 620 оккупантов, уничтожили три десятка БМП и вертолет врага

2022-10-31 17:00

 

Воины Сил обороны Украины накануне "демилитаризовали" на фронте 620 российских военнослужащих. На 250-е сутки войны потери личного состава оккупационной армии РФ уже достигают 71 820 человек убитыми.

Много за это время украинские защитники уничтожили и вражеских танков, бронемашин, авиации. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице.

Отмечается, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупационные войска понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Кроме военнослужащих ВС РФ, наши бойцы уничтожили еще 32 их боевые бронированные машины (в общем 5485), 14 танков (2686), восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн (4128).

Кроме этого, сожжены четыре вражеских артиллерийских системы (всего 1728), а также сбиты самолет (275), вертолет (253) и БПЛА оперативно-тактического уровня (1413).

Количество остальных единиц "демилитаризованной" российской техники и вооружения за сутки не изменилось – 383 РСЗО, 352 крылатые ракеты, 197 средств ПВО, 154 единицы специтехники, 16 кораблей/катеров.

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