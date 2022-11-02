ВОЙНА В Украине фото Інструкція: що робити, якщо відсутній мобільний зв'язок

2022-11-02 10:29

Ця інструкція про те, як бути готовими до екстремальних умов, і, сподіваюся, вона не знадобиться ні вам, ні вашим близьким.

В першу чергу, запишіть на аркуш паперу найважливіші контакти, номери телефонів, адреси та можливі місця перебування. Такий запис корисно продублювати та покласти в різні місця, наприклад - в сумку та кишеню. Найважливіші телефони краще за все вивчити напам’ять, щоб ви могли при нагоди подзвонити на них з чужого телефону.

Заздалегідь, поки є можливість, встановіть на телефон застосунки, що працюють без інтернету або використовують менше трафіку:

Мапи: maps.me, mapy.cz (зверніть увагу — для них потрібно завантажити мапи).

Полегшені версії програм: Google Maps Gо, Facebook Lite, Google Go.

Якщо зв’язок зник, спробуйте переключитись на іншого оператора в межах національного покриття. Для цього зайдіть в налаштування та вимкніть автовибір оператора. Переберіть всі доступні національні мережі по черзі. Буває, що якась одна дозволяє зробити дзвінок, коли інші не працюють.

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