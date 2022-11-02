ВОЙНА В Украине Оккупанты пытаются использовать зиму, как оружие, - разведка

2022-11-02 14:31

Ворог використовує зиму як зброю, - начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов у коментарі виданню “Inews”

“російські атаки на інфраструктуру були сплановані тижнями раніше. кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, які залишаються сильними, незважаючи на всі жорстокості, заподіяні їм окупантами”, – зазначив керівник воєнної розвідки України.

Також, начальник ГУР МО України зазначив що окупаційні війська можуть бути вибиті з Херсона вже наступного місяця і це стане сейсмічним ударом для російської громадської думки, зруйнувавши їхні наративи про власну непереможність і про Україну.