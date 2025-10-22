Політика Нідерландські розвідувальні служби різко скоротили обмін розвідданими з колегами зі США

2025-10-22 11:28

Нідерландські розвідувальні служби скоротили обмін розвідданими з колегами у Сполучених Штатах. Про це повідомляє NL Times з посиланням на інтерв’ю керівників відомств для de Volkskrant.

Зазначається, що керівник Служби розвідки та безпеки AIVD Ерік Акербом і керівник Служби військової розвідки та безпеки MIVD Петер Ресінк визнали, що відомства змінили підхід у співпраці з американськими ЦРУ та Агентством національної безпеки за часів нової адміністрації.

"Це правда, що ми тепер іноді не кажемо деякі речі", - зазначив Ресінк.

Акербом зауважив, що "іноді треба окремо у кожному випадку думати, чи цією інформацією можна ділитися, чи краще не треба".

Обидва заявили, що Нідерланди на тлі війни Росії проти України і зростаючого усвідомлення загрози для Європи дуже активізували співпрацю з іншими європейськими колегами, особливо з Великої Британії, Німеччини, Франції, Північної Європи та Польщі.