ВОЙНА В Украине Україна уклала угоду з одним зі світових лідерів у галузі супутникових розвідувальних технологій

2024-07-11 10:27

Міноборони України підписало меморандум з фінською компанією ICEYE з метою поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки. Про це інформує пресслужба відомства.

ICEYE виготовляє мікросупутники та володіє одним із найбільших у світі угруповань радарних супутників.

Угода спрямована на зміцнення взаємодії у сфері дистанційного зондування Землі, що важливо для національної безпеки та оборони.

Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, підписання меморандуму значно покращить розвідувальну діяльність України.

"Ми повинні захищати нашу країну на землі, у повітрі, на морі, у кіберпросторі та у космосі", - додала вона.