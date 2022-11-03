ВОЙНА В Украине Британские военные аналитики проанализировали тотальный провал роССийского блицкрига

2022-11-03 10:27

План рашистов молниеносно сломить сопросивление, захватить Киев и большую часть украинских территорий провалился из-за того, что оккупационные войска не обеспечили себе нормальную связь, бронезащиту и комплексную противовоздушную оборону. Об этом со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, пишет The Guardian.

Сообщается, что Уоллес заявил об этом на комитете по международным отношениям и обороне в британском парламенте.

"Россияне потерпели неудачу, имея значительное преимущество в количестве. Они могли похвастаться тем, сколько у них БМП и танков, но у них не было ни нормальной комплексной ПВО, ни нормальной связи, ни нормальной защитной брони на их бронетехнике, которую Джавелины просто разбили. И при всей своей массе они не могли двигаться дальше", - отметил он.

Он также отметил, что война в Украине изменит планирование НАТО.

"В холодной войне у каждого из нас были определены свои места, мы все знали, в какой части немецкой границы мы будем развернуты. На самом деле, все свелось к таким деталям, что пилоты знали цели своего "Дня Д". Я не ожидаю, что у нас будет такая же детализация, но это означает, что НАТО должно прояснить, в чем заключается общий военный план и какую роль в нем играет Великобритания", - добавил Уоллес.