ВОЙНА В Украине рф пытается получить оружие от Ирана и КНДР, Китай не помогал Кремлю — Пентагон

2022-11-02 22:00

 

По данным Пентагона, Россия сейчас пытается найти боеприпасы у таких стран как Иран и Северная Корея.

Как заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Пет Райдер, это показывает «какое место в мире они занимают сейчас с точки зрения изоляции».

Также он отметил, что РФ попытается получить от Ирана еще больше беспилотников, а также ракеты класса «земля-земля» для использования в Украине.

Если мы увидим, что Россия применяет такие возможности на поле боя, мы обязательно сделаем, что мы можем осветить это", — добавил Райден.

При этом, по его словам, у США нет данных о том, что Китай передавал РФ военную помощь.

Согласно данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

Украинская разведка сообщила, что в начале ноября Иран планирует отправить РФ новую партию своих дронов. Речь идет о более 200 боевых беспилотниках Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2.

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ВОЙНА В Украине

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