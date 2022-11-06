ВОЙНА В Украине У роССии наметились проблемы с тяжелой военной техникой — что известно

2022-11-06 22:00

 

В путинской армии прогрессирует проблема снабжения тяжелой военной техникой. Чтобы перекрыть потери, бронетехнику пытаются достать в беларуси. Кроме того, начали снимать военную технику с хранения, но она малопригодна для боевых действий.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW обратили внимание, что по данным Министерства обороны Великобритании, российские оккупанты в середине октября теряли более 40 единиц бронетехники в день.

«В последние недели рф, вероятно, прибегла к переговорам о поставках 100 танков и бронетехники со складов беларуси», — указывают специалисты.

В то же время, Генштаб ВСУ информирует о том, что в россии начали изымать из своих хранилищ военную технику. Но машины не прошли соответствующее техобслуживание.

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