ВОЙНА В Украине Навіщо сьогодні потрібні віялові відключення світла та скільки вони будуть тривати

2022-11-08 15:37

Експерти в енергетичній сфері запевняють, що з початком опалювального сезону навантаження на енергосистему має знизитися.

Але якщо рашисти продовжують бити по інфраструктурі, то без віялових відключень неможливо буде обійтися.

За словами радника міністра енергетики України Олександра Харченка, з початком опалювального сезону включатимуться центральні системи, і в багатьох містах має знизитися споживання електроенергії, оскільки люди перестануть користуватись опалювальними приладами.

За його словами, зараз кожен заощаджений кіловат в одному місті дозволяє скоротити термін відключення електроенергії в іншому місті, а можливо й уникнути віялового відключення.

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