ВОЙНА В Украине Хлеб будет! Украинские аграрии практически завершили посевную озимых зерновых - обработано уже 90% площалей

2022-11-09 15:38

Украинские аграрии завершают сев озимых зерновых культур во всех областях: по состоянию на первую неделю ноября засеяны 4,3 млн га, или 90% к прогнозу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным ведомства, посеяно 3,6 млн. га пшеницы (91%), 568 тыс. га ячменя (84%) и 79 тыс. га ржи (92%).

"За предыдущую неделю аграрии посеяли 228 тыс. га озимых зерновых. Пшеницы и ячменя больше всего в Одесской области - 470 тыс. га и 181 тыс. га соответственно. Лидером по севу ржи сейчас Волынь - 18 тыс. га", - уточнили в Минагрополитики.

Завершили сев озимых зерновых культур в Винницкой, Волынской, Киевской, Тернопольской и Черновицкой областях. Близки к завершению - Житомирщина, Полтавщина, Хмельнитчина и Черниговщина.

Сев озимого рапса закончен во всех регионах на 999 тыс. га (104% к прогнозу).

Ранее сообщалось, что в Украине собрали зерновые и зернобобовые культуры на площади 8 млн га (72%). На 100% завершена уборка пшеницы, ячменя, гороха и рапса, на 95% - гречихи и проса.