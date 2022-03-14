ВОЙНА В Украине В Кабмине рассказали о проблемах с посевной

2022-03-14 17:30

Хуже всего ситуация с нехваткой топлива, по остальным пунктами аграрии почти полностью готовы к посевной.

Украинские аграрии обеспечены удобрениями к посевной на 84%, хуже всего дела обстоят с топливом для сельхозтехники. Об этом рассказал министр агрополитики Роман Лещенко, пишет Интерфакс-Украина в понедельник, 14 марта.

"Общая потребность в удобрениях под посевную покрыта на 84%, в средствах защиты растений - на 55%. Этот показатель неудовлетворительный, но и не критический, ведь недостаток можно компенсировать за счет импорта из стран ЕС, которые готовы оказать нам необходимую поддержку. Тем более что агрономические сроки внесения СЗР приходятся преимущественно на май. Наиболее критическая проблема – с топливом, она решается на уровне первых лиц государства”, – рассказал министр.

Он добавил, что семенами аграрии обеспечены на 78%.

Лещенко напомнил, что аграрии начинают подготовку к посевной еще осенью, поэтому к войне они смогли подготовить необходимые ресурсы.

"По поводу продовольственной безопасности. Сейчас рано давать любые оценки - все будет зависеть от военной ситуации в государстве. Аграрии Украины очень мужественны и готовы работать в сложных условиях, чтобы обеспечить продовольственную безопасность", - сказал министр.

Также он отметил, что оптимальных календарных сроков для посевной нет, они зависят от погодных условий. "У нас холодная весна, поэтому старт посевной кампании несколько отложен. Основной период в этом году придется на апрель – май”, – уточнил Лещенко.

Напомним, в прошлом году в Украине собрали 84 млн тонн зерна. Повторение рекордного урожая ожидалось и в этом году, но из-за войны посевная на половине территории страны оказалась под угрозой.