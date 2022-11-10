Йенс Столтенберг анонсировал саммит НАТО, на котором Альянс согласует дальнейшие шаги

Следующая встреча глав государств и правительств НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой средой безопасности со времен холодной войны. Встреча в Вильнюсе станет возможностью для глав государств и правительств Альянса согласовать дальнейшие шаги по укреплению нашего сдерживания и обороны и пересмотреть значительное увеличение расходов на оборону, а также продолжить нашу поддержку Украины", - подчеркнул он.
По его словам, в эпоху усиления стратегической конкуренции трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой в НАТО продолжает иметь важное значение для безопасности миллиарда граждан.
Столтенберг также поблагодарил Литву за проведение саммита.