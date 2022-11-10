Мир Йенс Столтенберг анонсировал саммит НАТО, на котором Альянс согласует дальнейшие шаги

2022-11-10 08:26

Следующая встреча глав государств и правительств НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года. Об этом сообщил  генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой средой безопасности со времен холодной войны. Встреча в Вильнюсе станет возможностью для глав государств и правительств Альянса согласовать дальнейшие шаги по укреплению нашего сдерживания и обороны и пересмотреть значительное увеличение расходов на оборону, а также продолжить нашу поддержку Украины", - подчеркнул он.

По его словам, в эпоху усиления стратегической конкуренции трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой в ​​НАТО продолжает иметь важное значение для безопасности миллиарда граждан.

Столтенберг также поблагодарил Литву за проведение саммита.

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