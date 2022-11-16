ВОЙНА В Украине Самолет НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши, - CNN

2022-11-16 17:30

В воздушном пространстве Польши 15 ноября находился самолет НАТО. Он отследил ракету, упавшую на территории страны.

Об этом сообщает CNN, что цитирует военного представителя Альянса.

"Информация по радиолокационным следам [ракеты] была предоставлена НАТО и Польше", - отметил чиновник.

Однако собеседник CNN не сказал, ни кто запустил ракету, отслеженную в Польше, ни откуда она была выпущена.

К слову, самолеты Альянса ведут регулярное наблюдение за территорией Украины с начала российского вторжения.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что намерен убедиться в том, что будут выяснены все причины взрывов в Польше 15 ноября.

Ранее мы писали, что в коммюнике МИД Польши было объявлено официальное подтверждение - взрыв в селе Пшеводув был вызван попаданием российской ракеты.