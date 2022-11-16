ВОЙНА В Украине Резников напомнил НАТО о необходимости закрыть небо над Украиной

2022-11-16 22:00

 

Министр обороны Украины Алексей Резников напомнил о многократных призывах к НАТО закрыть украинское небо.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Польша. Это не самоисполняющееся пророчество. Это реальность, о которой мы предупреждали. Мы просили закрыть небо, потому что у неба нет границ", - отметил министр обороны.

Резников подчеркнул, что российские неуправляемые ракеты опасны не только для Украины, но также несут угрозу и странам-соседям, членам Европейского союза и НАТО.

"Перчатки сняты. Время побеждать", - акцентировал министр.

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