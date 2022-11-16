Резников напомнил НАТО о необходимости закрыть небо над Украиной

Министр обороны Украины Алексей Резников напомнил о многократных призывах к НАТО закрыть украинское небо.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Польша. Это не самоисполняющееся пророчество. Это реальность, о которой мы предупреждали. Мы просили закрыть небо, потому что у неба нет границ", - отметил министр обороны.
Резников подчеркнул, что российские неуправляемые ракеты опасны не только для Украины, но также несут угрозу и странам-соседям, членам Европейского союза и НАТО.
"Перчатки сняты. Время побеждать", - акцентировал министр.