ВОЙНА В Украине Йенс Столтенберг озвучил приоритеты НАТО после падения ракеты в Польше

2022-11-17 10:27

Приоритетом НАТО после падения ракеты в Польше остается предоставление Украине систем противовоздушной обороны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.

"НАТО и союзники Альянса оказывают поддержку Украине. Мы помогаем Украине реализовать право на самооборону, закрепленное в Уставе ООН. Конечно, Украина имеет право защищаться против незаконной агрессивной войны России против Украины. И наш главный приоритет сейчас, один из топ-приоритетов - предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны", - отметил он.

Столтенберг также добавил, что после падения ракеты в Польше в Альянсе не изменили оценку относительно угрозы роССии для союзников.

Напомним, издание The Guardian заявило со ссылкой на представителей правительства Германии, что НАТО пока не рассматривает возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

subscriber subscriber

Еще по теме

Премьер Польши пояснил, для чего руССкие могли намеренно устроить инцидент с ракетой

2022-11-17 13:35

Если РФ применит силу против Украины, ей придется заплатить, - Генсек НАТО Йенс Столтенберг

2021-12-20 10:45

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Польские СМИ: Ракета, убившая двух человек в Польше, может быть российской Х-101

2022-11-17 16:30

В Украине вводят плановые и аварийные отключения света 17 ноября: детали

2022-11-17 16:00

документ Інфографіка: ракетні удари цього тижня перевершили масштаби 10 жовтня - порівняння двох атак

2022-11-17 15:37

Премьер Польши пояснил, для чего руССкие могли намеренно устроить инцидент с ракетой

2022-11-17 13:35
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Польские СМИ: Ракета, убившая двух человек в Польше, может быть российской Х-101 2022-11-17 16:30
В Украине вводят плановые и аварийные отключения света 17 ноября: детали 2022-11-17 16:00
документ Інфографіка: ракетні удари цього тижня перевершили масштаби 10 жовтня - порівняння двох атак 2022-11-17 15:37
Премьер Польши пояснил, для чего руССкие могли намеренно устроить инцидент с ракетой 2022-11-17 13:35