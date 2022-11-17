ВОЙНА В Украине Премьер Польши пояснил, для чего руССкие могли намеренно устроить инцидент с ракетой

2022-11-17 13:35

Эрефия могла спланировать инцидент с ракетой, чтобы поссорить Польшу и Украину. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на заседании Совета национальной безопасности, сообщает pap.pl.

Премьер утверждает, что ракета, попавшая в агропредприятие в селе Пшеводув Люблинского воеводства Польши, была советского производства и, вероятно, находилась на вооружении сил ПВО Украины. Однако нельзя исключить и сценарии сознательной подготовки такой провокации со стороны кремля.

“Мы прекрасно знаем, что россияне могут использовать пропаганду, но могут запланировать определенного рода действия. Всегда надо отдавать себе отчет, что это все происходит в условиях жестокой войны России против Украины. Следовательно, роССия, которая наспех отступала из Херсона, могла хотеть сконструировать такие события, где атака могла быть одним из дополнительных или главных элементов, чтобы поссорить между собой Польшу и Украину”, - подчеркнул польский премьер.

Напомним, 15 ноября, оркостан нанесл массированный ракетный удар по территории Украины, две ракеты упали на территории Польши.