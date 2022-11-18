ВОЙНА В Украине В НАТО впервые признали, что победа Украины в войне жизненно необходима многим странам мира

2022-11-18 17:32

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що "українсько-російський конфлікт має вирішитись на полі бою", але зауважив, що саме Україна має вирішувати, які умови є прийнятними.

"Багато війн вирішувалося за столом переговорів, але це не той випадок"

Відповідну заяву він зробив на прес-конференції з урядовцями Нідерландів у Гаазі, повідомляється на сайті НАТО.

За словами Столтенберга, у поразці кремлівської орди зацікавлений не лише український народ.

"Перемога України потрібна не тільки самій Україні. НАТО також має інтерес не допустити перемоги путіна. Якщо він виграє, це зробить світ небезпечним і вразливим. Це дозволить іншим авторитарним лідерам порушувати норми міжнародного права. Тому ми маємо свій інтерес безпеки не допустити перемоги рф. Так, ми платимо за це свою ціну. Наприклад, ті самі підвищення цін на газ. Але якщо ми не зупинимо путіна, ми поплатимося за це ще більше", - заявив він.

 

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ВОЙНА В Украине

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В мобильном приложении Дія теперь доступна выписка о месте жительства 2022-11-18 14:30