ВОЙНА В Украине Две роты армии роССии скрылись с фронта после убийства их командира – британская разведка

2022-11-20 16:00

 

Хотя оккупационные войска РФ получили единого командующего в лице генерала Сергея Суровикина, они все еще остаются "расколотыми" из-за плохого руководства младшего и среднего уровня и "культуры прикрытия". Так, за последние месяцы две роты оккупантов сбежали с фронта после убийства их командира.

Другие офицеры, вероятно, солгали, пытаясь скрыть инцидент. Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной 20 ноября.

Также отмечается, что недавнее отступление РФ из западной части Херсонской области прошло относительно в хорошем порядке по сравнению с предыдущими большими российскими отступлениями.

При отступлении потери единиц трнаспорта, вероятно, исчислялись десятками, а не сотнями, тогда как значительная часть брошенной техники была успешно уничтожена оккупантами, чтобы она не досталась Вооруженным силам Украины.

Этот относительный успех, вероятно, частично объясняется более эффективным единым оперативным командованием под руководством Суровикина, отметили в британской разведке.

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