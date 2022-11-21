ВОЙНА В Украине Парламентская ассамблея НАТО признала Россию страной-террористом

2022-11-21 20:30

 

На заседании призвали создать специальный Международный трибунал для РФ.

Парламентская ассамблея Североатлантического альянса признала Российскую Федерацию страной-террористом. Делегаты призвали создать специальный Международный трибунал для преступлений РФ.

"Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации", - сообщил народный депутат и глава постоянной делегации Украины в Парламентская ассамблее НАТО Егор Чернев.

Кроме того, в принятом документе указаны следующие решения по Украине:

  • увеличение поставок вооружения;
  • разработка плана по вступлению Украины в НАТО;
  • создание механизма взыскания репараций с России в пользу Украины.

Также нардеп указал, что в резолюции закреплен принцип поддержки Украины со стороны Альянса до тех пор, пока это буде необходимо.

Россия - страна-террорист - что известно

11 августа сейм Латвии признал РФ государством, поддерживающим терроризм. В связи с с этим в ЕС призвали ужесточить санкции против Москвы, в том числе выдачу виз гражданам России и Беларуси.

15 сентября американские сенаторы поддержали резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма за преступления в Чечне, Грузии, Сирии и Украине. В свою очередь в МИД РФ пригрозили разрывом дипломатических отношений с США в случае признания России "страной-спонсором терроризма".

В свою очередь з ноября в Чехии депутаты признали политический режим России террористическим. 

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