ВОЙНА В Украине Жителей Херсона призывают эвакуироваться на зиму

2022-11-22 18:00

Предлагается бесплатная эвакуация в Кривой Рог, Николаев и Одессу с возможным последующим перемещением на Кировоградщину или в западные регионы.

Украинское правительство предлагает жителям освобожденного от оккупантов Херсона эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.

Об этом в Telegram сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Обращаюсь к херсонцам. В частности, к уязвимым категориям граждан: женщинам с детьми, пожилым, больным и маломобильным. С учетом сложной ситуации в городе и проблем с инфраструктурой, вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны. Правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу, с возможным дальнейшим перемещением на Кировоградщину и Хмельнитчину и в другие западные регионы Украины", - написала она.

По словам Верещук, переселенцам будет обеспечено бесплатное проживание в приютах, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка. Также будет оказана помощь в оформлении справки внутренне перемещенной лица (ВПЛ) и соответствующую денежную помощь от государства и международных организаций.

Сообщить о желании эвакуироваться можно, записавшись лично в "Пункте несокрушимости", который расположен в Херсоне на Площади Свободы. Также можно позвонить на горячую линию Херсонской ОВА, сообщить в чат-бот волонтерской организации "Helping to leave" или обратиться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции (короткий номер 15-48).

Что происходит в Херсоне после освобождения города

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, оккупированный в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

Перед отступлением из города российские оккупанты взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго.

За последние три месяца с территорий, где происходят активные боевые действия, эвакуированы более 288 тыс. человек, из них 60 тыс. - это дети и 7,5 тыс. - лица с инвалидностью.

Для временного проживания ВПО в 15 областях Украины обустроено более 1 млн мест.