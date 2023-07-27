ВОЙНА В Украине В "Укрэнерго" призывают украинцев не спешить избавляться от генераторов

2023-07-27 21:37

 

Специалисты занимаются модернизацией инфраструктуры.

Председатель правления НЭК " Укрэнерго " Владимир Кудрицкий заявляет, что не стоит избавляться от генераторов, чтобы обеспечить стабильность нового отопительного сезона.

Об этом Кудрицкий сообщил в программе "Подкаст на 11 канале".

По его словам, сейчас продолжаются ремонты поврежденного россиянами оборудования. Кроме того, специалисты занимаются модернизацией инфраструктуры. Вместе с тем он подчеркну, что украинцам следует быть готовыми к любым сценариям.

"Никто сейчас не может сказать, будут ли блекауты. Также никто не может дать гарантию, что все будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму", — отмечает чиновник.

Кудрицкий отмечает, что "не стоит спешить избавляться от генераторов", спасших бизнес и домохозяйства минувшей зимой.

"Мы будем делать все, чтобы вы не пользовались генераторами зимой, но если нужно, лучше, чтобы они были под рукой", — добавил он.

Напомним, Алексей Оржель — эксминистр энергетики призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме и "иметь план Б". он отмечает, будет ли энергетическая ситуация зимой хуже предыдущей – это зависит, будет ли и как часто будет Россия бить по энергетической инфраструктуре.

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